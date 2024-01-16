Джаббаров указал на важность финансирования COP29

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Обеспечение механизмов финансирования на COP29 в Азербайджане чрезвычайно важно.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Конференция COP28 имела явный успех. Акцент на повышении энергоэффективности, увеличении объема возобновляемых источников энергии – учитывая все это, ее можно считать успешным. Это стало возможным благодаря упорному труду», – отметил глава министерства.

Он отметил, что как принимающая сторона COP29, Азербайджан также понимает, что существует определенная планка ожиданий.

«Есть ответственность за продолжение процесса таким же успешным образом. Главное – обеспечить механизмы финансирования. Это чрезвычайно важно», – указал министр Джаббаров.