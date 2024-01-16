Samsung впервые с 2010 года перестал быть крупнейшим поставщиком телефонов

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Согласно предварительным подсчетам исследовательской компании IDC, в прошлом году Apple отгрузила 234,5 миллиона устройств, тогда как Samsung — 226,6 миллиона. В пятерку лидеров также вошли три китайские компании — Xiaomi (145,9 миллиона), Oppo (103,1) и Transsion (94,9 миллиона).

IDC отмечает, что последний раз Samsung не была лидером ежегодного рейтинга 13 лет назад — в 2010 году. Тогда южнокорейскую компанию обошла Nokia, которая за год поставила 453 миллиона устройств, а Samsung — 280,2 миллиона.

В 2022 году Samsung возглавляла рейтинг с показателем в 262,2 миллиона смартфонов, показатель Apple составил 226,3 миллиона.