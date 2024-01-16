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ANAMA: В Агдаме в процесс разминирования вовлечены женщины

ANAMA: В Агдаме в процесс разминирования вовлечены женщины

Сегодня в офисе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) был подписан меморандум о взаимопонимании между Центром спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана и ANAMA. Согласно меморандуму, правительство Королевства Саудовская Аравия посредством Центра спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана окажет финансовую поддержку проводимой в Азербайджане деятельности по гуманитарному разминированию. Считаю, что это является проявлением братских отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Об этом заявил журналистам председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, сообщает Trend.

Он отметил, что с ноября 2020 года более 118 тысяч гектаров земли были очищены от мин и взрывоопасных боеприпасов.

«Выявлено и обезврежено более 18 тысяч противопехотных, более 31 тысячи противотанковых мин, более 60 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

По состоянию на 2020 год число жертв мин составляет 341 человек, 65 из которых, к сожалению, погибли. Статистика показывает, что 70 процентов минных инцидентов произошли в районах, находящихся в пределах бывшей линии соприкосновения.

Группа женщин была вовлечена в операции по разминированию в селе Баш-Гарвенд в Агдаме», – добавил председатель ANAMA.

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