Хакан Фидан: «Спираль войны в Газе превратится в водоворот»

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит. Его слова передает ТАСС.

«Мы многократно говорили о риске распространения конфликта в Газе на другие регионы. Пока все ждали, что напряженность будет в Ливане, она началась в других местах. То, что происходит в Красном море, Ираке, Сирии — это предвестники того, что спираль войны в Газе превратится в водоворот», — сказал Фидан.

Он призвал мировое сообщество поддержать усилия к постоянному прекращению огня на территории палестинского анклава, отметив, что ряд государств поддержали действия Израиля в борьбе с ХАМАС.

По словам Фидана, без учета прав и законных интересов как Палестины, так и Израиля, урегулировать конфликт не получится. Приоритет безопасности еврейского государства в ущерб палестинскому народу не принесет мира, считает глава МИД Турции.

Анкара продолжит работать во имя мира и приложит все усилия, чтобы привлечь Израиль к ответственности за действия в Газе, подчеркнул Фидан.