Сенатор Косачев: «Ситуация в отношениях с Азербайджаном более стабильна, но …»

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Бывшие республики Советского Союза являются наиболее важными партнерами России на международной арене, отметил в эфире радио Sputnik заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Долгое время в российской внешней политике уделялось недостаточно внимания отношениям с ближайшими соседями, считает он. Сенатор объяснил это некоторыми иллюзиями, связанными с общей историей, общей границей и широким распространением русского языка на территории постсоветских государств.

«Более важных партнеров, чем ближайшие соседи, в первую очередь по бывшему Советскому Союзу, для нас не существует – это первое. Второе: работа с ними требует значительно больших усилий, чем работа с любыми другими нашими реальными и потенциальными партнерами, по той простой причине, что у этих стран (у бывших республик СССР, – ред.), в отличие от России, и история есть с третьими государствами общая, и границы, и даже язык. <…> И все эти страны находятся в зоне острейшего соперничества. И каждую из этих стран наши уважаемые оппоненты пытаются от России оторвать под разными лозунгами», – сказал Константин Косачев.

В отношениях России с Арменией пока наблюдается отрицательная динамика, отметил он.

«С Арменией динамика очевидно отрицательная. Все видно невооруженным глазом. Уводит нынешнее руководство Армении страну как можно дальше от России… Но мне представляется, что это все-таки временный сюжет в жизни наших соседей, потому что Армении без нормальных добрососедских отношений с Россией… будет очень трудно, мягко скажем. Надежды на то, что Армению будут содержать ее новые западные друзья… мне представляются весьма иллюзорными», – отметил Константин Косачев.

По его словам, ситуация в отношениях с Азербайджаном и государствами Центральной Азии более стабильна, но во многом она будет зависеть от эффективности российской внешней политики.

«Сотрудничать с Россией должно быть выгодно, должно быть интересно», – заключил Константин Косачев.