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Продолжаются поисково-спасательные работы на месте трагедии в Бинагади (обновлено, фото и видео)

Продолжаются поисково-спасательные работы на месте трагедии в Бинагади (обновлено, фото и видео)

23:02 Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию на месте взрыва в мебельном цеху на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что сегодня спасатели извлекли из-под завалов трех человек.

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18:07 Поисково-спасательные работы на месте взрыва в мебельном цеху в Баку завершены Об этом сообщает МЧС Азербайджана. В результате происшествия 9 человек погибли, 24  получили ранения.

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16:50 Спасатели МЧС обнаружили под завалами тело еще одного человека, погибшего во время взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева Бинагадинского района города Баку.

Информацию об этом распространила пресс-служба МИД.

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15:18 Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате взрыва в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщили в МЧС.

Таким образом число погибших в результате взрыва достигло 8 человек.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

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