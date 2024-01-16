Коридорные блуждания: кто или что душит Пашиняна – жаба или Запад?

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Премьер Армении остается верен своему «фирменному стилю» – запутыванию ситуации, молниеносной смене планов и внешнеполитической ориентации в зависимости от того, кто и как на него поднажал и что посулил. История с Зангезурской дорогой еще раз это подтверждает.

Вскоре после того, как Азербайджан дал понять, что обойдется без строительства Зангезурского коридора через Сюникскую область Армении и соединится с Нахчываном посредством территории Ирана (правда, в таком случае армяне застрянут в транспортном тупике), премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов предоставить Баку связь с его автономией на тех же условиях, что и Тегеран – «как автомобильную, так и железнодорожную».

Он также не удержался от ставшего привычным искушения заверить, что Армения никогда не брала на себя обязательства по открытию «так называемого Зангезурского коридора» для связи материкового Азербайджана и Нахчывана. «В трехстороннем заявлении от 9 ноября (2020 года), – молвил он, – нигде не прописано, что мы должны открыть так называемый Зангезурский коридор. Если кто-то в данном документе найдет такой пункт, то я обещаю денежное вознаграждение, но такого в этом документе нет».

Равно как и нет положения о том, что обеспечение безопасности дороги возложено на российскую сторону (напомним, в лице таковой подразумевается ФСБ). «Там написано, что Армения гарантирует безопасность коммуникаций на своей территории, что логично. А как иначе», – заявил Пашинян. Ну и обмолвился о готовности Армении подписать с Азербайджаном договор о взаимном контроле приоритетных вооружений.

Тут очень хочется напомнить о все еще не подписанном мирном договоре, а также о том, что как оказалось в контексте дороги, соединяющей Азербайджан с Азербайджаном, «по-разному» тоже можно – то есть с подключением территории Ирана, с которым Азербайджан подписал протокол о строительстве железной дороги в Нахчыван. После чего помощник президента АР по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил в беседе с Politico, что проект Зангезурского коридора (напомним, он должен был выйти и на Турцию) потерял привлекательность.

Жару этому вопросу поддал президент Ильхам Алиев, заявивший, что если Зангезурский коридор не будет открыт, то его страна не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте.

Между тем по информации министра транспорта Турции Абдулкадыра Уралоглу, азербайджанская часть маршрута почти построена, и параллельно прокладываются автотрасса и железная дорога в Нахчыванском эксклаве. В самой Турции тоже не зевают и приступают к реконструкции автомагистрали и строительству железной дороги, рассчитывая, что коридор можно будет сдать в эксплуатацию за пять лет. В целом же, сказал министр, Турция приветствует оба маршрута – Зангезурский и через Иран – для связи Азербайджана с его автономией, Турцией и – берем шире – для сообщения последней с государствами Центральной Азии.

В Армении иранскую горькую пилюлю – несмотря на «любовь и дружбу» с этой страной – проглотить не смогли. Почему? Во-первых, Пашинян и Ко. прекрасно понимают, что если Азербайджан обойдется без Армении (хотя для Баку желателен и Зангезурский коридор), Армения останется вне игры – то есть за бортом реализации крупных международных транспортных проектов, что лишит ее как определенного «веса», так и денег, которые очень хочется иметь. Ведь по коридору, строительство которого, кстати, обходится дешевле дороги через Иран, будет транспортироваться большое количество грузов из Центральной Азии и Китая. Но вот как быть с «суверенитетом», которому коридор якобы «угрожает»?

С другой стороны, легко представить, как взбесился Запад от одного только упоминания Ирана и совместной реализации с ним Азербайджаном и Россией коридора Север – Юг! Это означает, что Запад сейчас давит на Ереван с тем, чтобы тот договорился с Баку (разумеется, без участия России) о строительстве Зангезурского коридора – дабы отсечь от него и Москву, в роли «контролера», и Тегеран. Последнего же, по идее, открытие Зангезурского коридора вряд ли устроит, поскольку он снизит роль ИРИ в отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном. Вспомним, как Иран поддерживал Армению: теперь выясняется, что, все же – зря.

Вообще же надо сказать, что там, где начинаются логистический (денежный) интерес, соображения «престижности» и политические спекуляции, «дружба» между Ереваном и Тегераном дает еще не слишком заметные трещины. Но Запад энергично и с удовольствием их углубляет. К примеру, столь «верный» Иран предложил Армении поставку своей военной техники (совсем, надо сказать, не хилой), но Ереван от нее отказался. Но при этом охотно попался (или напросился) на удочки, закинутые Францией и Индией. Объяснение этому очень простое: боязнь испортить отношения с Европой и США, которых Армения интересует только с точки зрения продвижения их политических интересов в Евразии.

В Ереване, «наконец», это поняли. Иначе как объяснить признание спикера армянского парламента Алена Симоняна, не исключившего прямые переговоры с Баку. «Не стоит романтизировать (посредников). Считать, что, например, французы любят нас за красивые глаза, историю – это сказки. Интересы либо совпадают, либо нет», – сказал он. По словам спикера (его цитирует «Спутник»), все страны, желающие иметь «рычаги на Армению и Азербайджан», попытаются быть «хорошими» посредниками. «Но Ереван и Баку должны решить свои вопросы сами, чтобы не стать разменной монетой в больших играх. А фиксация договоров международным сообществом, все же, важный момент», – полагает Симонян.

В общем, Пашинян угодил в ловушку: и жаба душит, и Запад давит. Значит, надо торговаться до победного для Еревана (или Запада?) конца, условия которого Баку вряд ли примет. И трудно представить, что с намеченного пути Азербайджан свернет.

Сейчас Пашинян, привыкший изворачиваться и извращать ход мирного процесса на Южном Кавказе и сваливать все беды Армении на Баку, реально же – максимально затягивающий подписание мирного договора и открытие Зангезурского коридора, оправдывается тем, что в подписании документа не заинтересован ряд внешних и внутренних сил, а Баку и Ереван «говорят на разных дипломатических языках». Серьезным ударом по мирному процессу он назвал «последние заявления Баку».

Между тем Азербайджан не озвучил ничего неожиданного для Пашиняна – в отличие от него, он последовательно придерживается собственной стратегии и тактики. И в том, что «внешние и внутренние силы» строят козни, тоже нет ничего нового. Но почему-то Баку идет прямым путем, несмотря на то, что «внешние и внутренние» претенденты на менторство наличествуют и у него. И дело тут не столько в том, что Азербайджан выиграл войну, а армяне ее проиграли, сколько в политической воле и невозможности навязать Алиеву чужие интересы, противоречащие интересам его страны и установлению прочного мира.

Поэтому весьма сомнительно, что подписание мирного договора и решение вопроса Зангезурского коридора в пользу его задействования – дело ближней перспективы, равно как и окончательный раздел границы.

Что ж, каждый выбирает свой путь: одни – тупиковый и с высоким уровнем турбулентности, другие – форсированного развития и дипломатического консенсуса. Но кардинально разные предпочтения и приоритеты в столь маленьком, однако геополитически важном регионе Южного Кавказа, на который нацелены интересы многих внешних игроков, не интересующихся мирным развитием государств самого региона, крайне для него опасно. Поэтому новая фаза дестабилизации – пусть и не военной – вполне ожидаема.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az