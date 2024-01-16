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Посольство Грузии соболезнует родным и близким погибших в результате пожара в Баку

Посольство Грузии соболезнует родным и близким погибших в результате пожара в Баку

Посольство Грузии в Азербайджане выражает соболезнования семьям азербайджанцев, погибших в результате взрыва на мебельной фабрике в Баку 15 января. Об этом Minval.az cообщили в Посольстве Грузии в Азербайджане.

«Новость о гибели людей очень огорчила нас. Выражаем глубокие соболезнования жертвам взрыва на мебельной фабрике в Баку, их родным и близким. В эти трудные минуты мы с нашим другом – Азербайджаном. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказали в диппредставительстве.

Аналогичные соболезнования они выразили на своей странице в Facebook.

Напомним, что 15 января в мебельном цехе произошел взрыв, повлекший за собой сильный пожар, в результате которого погибло семь человек, среди них один гражданин Грузии.

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