Саудовская Аравия поможет Азербайджану с разминированием

303 Просмотров

Правительство Королевства Саудовская Аравия окажет финансовую поддержку гуманитарным операциям по разминированию в Азербайджане через Центр гуманитарной помощи Королевского Салмана в этой стране.

Документ подписали председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана Вугар Сулейманов и заместитель директора Департамента медицины и окружающей среды Центра гуманистраной помоши им. Короля Саламана Абдулла Мухаммед Альвадеи.

Гости ознакомились с выставкой, на которой были представлены макеты мин и других взрывоопасных боеприпасов, установленных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, инструментами и оборудованием по разминированию, одеждой индивидуальной защиты.