Ирак подаст жалобу в СБ ООН в связи с ударом Ирана по Эрбилю

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Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю – административному центру Иракского Курдистана. Об этом сообщил МИД арабской республики.

«Правительство Ирака решительно осуждает атаку Ирана на город Эрбиль, в результате которой баллистическими ракетами были обстреляны жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения», – говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Багдад намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с «агрессией против суверенитета» республики.