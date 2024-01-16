Страшный сценарий вторжения России в Европу по версии Bild – анализ Александра Коваленко

4231 Просмотров

Немецкое издание Bild в одном из последних опубликованных материалов шокировало своих, да и не только своих, читателей информацией о том, что Бундесвер готовится к войне с Россией, по очень страшному сценарию. Согласно сценарию, Россия в 2024 году нанесёт сокрушительное поражение Украине и развернёт сначала гибридное, а впоследствии и открытое вторжение в Европу. Причём эту статью и изложенный в ней материал многие восприняли и преподнесли не как рассматриваемый один из негативных вариантов развития событий, причём в рамках вполне однозначных целей и задач, а как нечто и вправду ожидаемое Бундесвером в ближайшее время, поскольку Украина якобы войну проигрывает и поражение её неизбежно.

Что ж, эмоциональной составляющей в этом шуме и вправду предостаточно, а что до фактов и что самое главное – анализа, то их, как и обычно, в материалах издания Bild, относящегося в самой Германии к категории жёлтой прессы, не так много.

Прежде всего, стоит отметить, что описываемый в Bild сценарий – это сценарий для проведения учений и тренировок подразделений Бундесвера. Это обычная практика – описывать некий сценарий, в рамках которого они должны действовать и повышать свои навыки. Например, в рамках совместных учений Беларуси и России «Запад-2017» и вовсе были придуманы три несуществующие страны Вейшнория, Вейсбария и Лубения, которые в рамках сценария учений имитировали вторжение войск НАТО.

Но многих напугала именно поразительная, на первый взгляд, реалистичность событий, которые описываются в сценарии Бундесвера. Но насколько эта “реалистичность” соответствует действительности?

Для начала следует понимать, на что способна нынешняя российская группировка в зоне боевых действий в Украине?

На сегодняшний день это 462 тыс. личного состава, укомплектованные немногим больше 2 800 танков, 6 800 ББМ, 4 600 ствольной артиллерии и более 1 000 РСЗО. На первый взгляд это колоссальный потенциал, но только на первый. В действительности это чудовищный недокомплект войск.

Согласно штатной комплектации 462 тыс л.с. должны иметь на вооружении 6 340 танков, 19 тысяч ББМ, почти 7 тысяч единиц ствольной артиллерии и РСЗО. Нехватку штатной комплектации дополняет возможности подразделения выполнять боевые задачи. И мы это можем отчётливо видеть в последнее время.

За два года полномасштабной войны в Украине российская армия лишилась десятков тысяч единиц техники, и её ВПК сейчас с трудом справляется с компенсацией суточных, недельных и месячных потерь, не имея возможности полностью штатно укомплектовать подразделения, находящиеся в зоне БД. О каких новых танковых дивизиях может идти речь, если даже у командования российских войск нет возможности полностью укомплектовать имеющиеся?

Ещё один интересный момент заключается в возможностях русских наступать.

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, российские войска количественно составляли 180 тысяч и захватили часть Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и продвинулись в Луганской и Донецкой областях. Затем они были отброшены и бежали из большинства территорий в течение 2022 года, но факт остаётся фактом – 180 тысяч профессиональных и полностью укомплектованных подразделений имели начальную эффективность куда выше, чем 460 тыс. нынешних российских вояк.

Более трёх месяцев назад было начато наступление российских войск на маленький городок Авдеевку. В настоящее время 45-тысячная группировка российских войск не то, чтобы захватила, она даже окружить Авдеевку не может. Три месяца потратить на маленький городок. Напомню, что в 2022-м на Киев наступала группировка в 40 тысяч л.с.

Или ещё более разительный пример. В конце мая – начале июня 2023 года две российские группы войск «Запад» и «Центр» общей численностью в 100 тысяч развернули наступление на Лимано-Купянскую ось протяжённостью 170 км. Более чем за полгода наступления они не прорвали оборону украинской армии, а наступление в направлении главной цели – Купянска шестой месяц упирается в укрепрайон у маленького села Синьковка. Даже не города, а маленького села.

В сценарии же от Bild в очень густых красках описаны настолько апокалиптические события, которые ни при каких условиях не смогут осуществиться, хотя и имеют много общего с тем, что происходит и будет происходить. Например, та же мобилизация сразу после выборов президента России. Хотя указанная цифра в 200 тысяч занижена и мобилизация 2024 года будет явно больше “частичной мобилизации” 2022-о, когда было призвано немногим больше 300 тысяч россиян.

Попытки российской армии наступать будут предприниматься на протяжении всего 2024 года, и войдут в состояние оперативной паузы летом, но активизируются осенью. Но, возвращаясь к вопросу эффективности таких наступлений, разительного отличия в лучшую сторону они не будут иметь и, вероятнее всего, как-раз наоборот.

Так же вполне реалистичными рассматриваются гибридные угрозы для стран Балтии и Польши, но без явной, открытой формы вторжения, поскольку в 2025 году российская армия будет ещё более истощена, нежели в 2023-м и 2024-м. Украина сейчас ведёт войну на истощение оккупационных войск и это не позволяет российскому ВПК пропорционально обеспечивать войска, не говоря уже о формировании новых, полностью укомплектованных подразделениях. Открытая же война против НАТО для России образца 2025 года и вовсе стала бы самоубийством.

Но в этом сценарии интересно вот что… О нём я писал 17 марта 2022 года в своей статье “Вторжение России в страны НАТО вопрос краткосрочной перспективы”.

Согласно сценарию по вторжению НАТО, после захвата Украины в предельно сжатые сроки, от 72 часов до 3-х недель, должен был осуществиться марш-бросок российских войск из Гродно и Лиды в направлении Алитуса и Марьямполе, с выходом через Вилкавишкис на Калининградскую область. Российское командование отводило на операцию по прокладке сухопутного коридора 48 часов.

Москва не верила в то, что НАТО применит 5-ю статью коллективной безопасности и начнёт воевать за Литву раньше 48 часов, в то время как россияне будут тянуть время, объясняя с трибуны ООН и всевозможных площадок, что это не вторжение, а необходимость создания гуманитарного сухопутного коридора к Калининградской области.

Но в Украине у россиян всё пошло не по “плану” и вместо 3 суток или 3 недель, они увязли в ожесточённых боях уже как второй год к ряду.

А потому сценарий в целом не выдуманный, а вполне реальный. Вот только в его успешной реализации для России есть один нюанс. И этот нюанс – Украина.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az