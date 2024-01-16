В Украине хотят воевать лопатами и отправить на фронт депутатов

246 Просмотров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что время для принятия Конгрессом США соглашения о финансировании помощи Украине почти закончилось, но заявил, что даже без поддержки Запада Украина не сдастся ни при каких обстоятельствах.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации, – сказал он в интервью ABC News.

Кулеба заявил, что больше денег для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

«Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше», – сказал он.

Он также предупредил Соединенные Штаты и их союзников о том, какой сигнал победа России в Украине пришлет другим противникам.

«Если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он способен остановить в других частях света?», – отметил Кулеба.

Член украинского парламента Михаил Цымбалюк заявил, что около 100 депутатов можно призвать на фронт без ущерба для функционирования Верховной Рады, чтобы продемонстрировать народу справедливость мобилизации. Он выступил с подобным предложением в беседе с телеканалом «Эспрессо TV» (Espreso.tv).

«Нужно выработать норму, чтобы Верховная Рада смогла принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, для этого нужно 300 нардепов. Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60 лет, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — рассказал Цымбалюк.