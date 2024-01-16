Варшава: Байден стал подарком небес

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В опасное время президент США Джо Байден стал подарком небес для Польши. Об этом заявил заместитель главы польского министерства иностранных дел Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — сказал он.

По словам дипломата, он не хочет повторять ошибку, совершенную партией «Право и справедливость», которая имеет безответную любовь к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу» и которая не хотела признавать победы Байдена в течение многих недель после выборов 2020 года.