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Жан-Мишель Брун: Франция продолжает поддерживать армянских сепаратистов даже вопреки воле Пашиняна (видео)

Жан-Мишель Брун: Франция продолжает поддерживать армянских сепаратистов даже вопреки воле Пашиняна (видео)

Главный редактор французского издания Musliman En France Жан-Мишель Брун в эфире CBC рассказал о ситуации вокруг памятника азербайджанской поэтессе Натаван в городе Эвиан-ле-Бен и причинах напряженности в отношениях Парижа и Баку.

«Мэр французского города Эвиан-ле-Бен Жозе Анли в муниципальном совете заявила, что памятник Натаван был накрыт пленкой перед его демонтажем. Однако заместитель мэра от оппозиции выразил несогласие с подобной деградацией в обществе, посчитав, что город во Франции не может снести статую поэтессы, а тем более активистки за эмансипацию женщин. Поэтому Жозе Анли пошла на попятную, объяснив послу Азербайджана, что статую накрыли для защиты ее от повреждений со стороны армянских активистов и что о ее демонтаже не может быть и речи», – отметил Жан-Мишель Брун.

По его словам, это объяснение вряд ли убедительно, тем более, что мэр переименовала площадь, на которой расположена статуя и убрала слово «Азербайджан» из всех туристических брошюр.

«На самом деле армянская община города Эвиан-ле-Бен невелика и не может оказать давление на мэрию. Но мэр призналась, что она в частном порядке следовала инструкции своей азербайджанофобской партии.

Этот случай продемонстрировал сильную напряженность, которая в настоящее время существует между Францией и Азербайджаном. В то время, когда Азербайджан и Армения вместе пытаются найти путь к миру, Франция продолжает поддерживать армянских сепаратистов даже вопреки воле правительства Пашиняна», – считает он.

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