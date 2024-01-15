Палестина требует ввода антиизраильских санкций

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США и Европа должны остановить преступления Израиля и ввести против него санкции. Об этом заявил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, выступая на заседании правительства.

«США, Европа и спонсоры Израиля обязаны остановить преступления Израиля, поскольку он никого не слушает, и они должны перейти от политического баловства к санкциям против этого преступного государства», – приводит его слова информационное агентство WAFA.

Штайе выступил за допуск представителей международной прессы в сектор Газа для документирования совершенных Израилем преступлений.

Он также обвинил Израиль в стремлении уничтожить палестинскую администрацию. «Сила и легитимность властей Палестины исходят из ее народа и из нашей веры в право положить конец оккупации и создать собственное государство со столицей в Иерусалиме», – добавил премьер.