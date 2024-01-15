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При взрыве в Сумгайыте пострадали люди (обновлено, фото, видео)

При взрыве в Сумгайыте пострадали люди (обновлено, фото, видео)

23:15 В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва, произошедшего в здании общежития на улице Яхьи Мамедова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых являются несовершеннолетними. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

По первоначальной версии, взрыв произошел из-за утечки газа», – отмечается в информации.

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21:31 На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенном на улице Я.Мамедова в городе Сумгайыт.

На основании полученной информации немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной службы МВД и Сумгайытского регионального центра МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв без возгорания произошел в квартире общей площадью 50 кв.м.

В результате происшествия обрушились перегородки квартиры, вылетели оконные рамы. Пострадали 4 человека.

На месте происшествия силами МЧС Азербайджана приняты соответствующие меры безопасности. Соответствующие ведомства расследуют инцидент.

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