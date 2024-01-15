Украина получит от Швейцарии 1,6 млрд евро

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Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков (около 1,6 млрд евро) помощи в период с 2025 до 2028 года. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Швейцария видит особый фокус на восстановлении Украины. С точки зрения Федерального совета восстановление имеет стратегическое значение для стабильности континента», – заявила она.

По ее словам, политическим компасом восстановления служат принципы Лугано заложенные на конференции по вопросам восстановления Украины в июле 2022-го года.

«В поддержку Украины Швейцария запланировала на период следующей стратегии по международному сотрудничеству с 2025 до 2028 года 1,5 млрд франков», – заявила президент Швейцарии.