Украина контратакует

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Российские захватчики пытаются отвоевать утраченные позиции на юге Украины. В свою очередь, украинские войска проводят контратаки. Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в комментарии для Reuters в понедельник,15 января.

«Россия надеется отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей, а украинские войска проводят небольшие контратаки в рамках так называемой активной обороны», – заявил он.

По словам Сырского, Россия пытается перехватить инициативу в канун второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Ее основной целью является установление полного контроля над Донбассом.

В то же время он заявил, что ВСУ применяют тактику «активной обороны»: не дают противнику покоя, постоянно ища возможности нанести удары и сами пытаются перехватить инициативу.

Сырский рассказал, что бои с обеих сторон ведутся в меньших масштабах, чтобы сохранить людей и боеприпасы. Вероятно, Россия также научилась реагировать и предотвращать потери.

«Следующие действия на уровне батальона – большая редкость», – сказал Сырский, добавив, что более широкое использование беспилотников заставило изменить тактику.