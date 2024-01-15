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Глава ОЗА обвинил Миятович в предательстве

Глава ОЗА обвинил Миятович в предательстве

Подготовлен отчет по итогам визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Армению и Азербайджан с 16 по 23 октября 2023 года. Председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли направил Дунье Миятович письмо протеста.

В письме говорится:

«Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за визит в Азербайджан и за искреннее отношение, которое вы проявили во время встречи с азербайджанскими беженцами из Армении 23 октября 2023 года. Ваши слова поддержки, особенно совет «никогда не сдаваться», произвели глубокое впечатление на наше сообщество.

Однако, умалчивание о проблемах и переживаниях азербайджанских беженцев является не только проявлением неуважения, но и подрывает сохранившееся доверие к Совету Европы и его миссии. Это предательство принципов справедливости и беспристрастности, которыми должен руководствоваться в своей работе ваш уважаемый офис.

В заключение хотелось бы отметить, что хотя вы и советуете нам «никогда не сдаваться», вы сами именно это и сделали, по крайней мере в данном случае, пренебрегая собственными принципами. Тем не менее, мы никогда не откажемся от борьбы за справедливость и право вернуться на родину.

Именно с этой решимостью мы просим Вас выполнять свои обязанности, и мы требуем, чтобы ваш отчет отражал наше правое дело, которое уже долгое время пытаются заглушить известные круги», — отметил он.

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