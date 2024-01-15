Французский сайт обнародовал письмо Лейлы Бегим о памятнике Натаван

591 Просмотров

На французском новостном портале опубликовано открытое письмо председателя Азербайджанского культурного общества «Натаван», действующего в Праге, известной поэтессы Лейлы Бегим, адресованное французской общественности в связи с памятником выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-Ле Бен.

Согласно информации Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, в обращении отмечено, что вандализм в отношении памятника азербайджанской поэтессе вызвал недоумение у просвещенных и творческих людей, проживающих в разных странах мира.

«Известие о том, что во Франции, стране, декларация прав человека которой основана на принципах Просвещения, идут разговоры о сносе памятника поэтессе Хуршудбану Натаван, сильно расстроило меня… На родине Родена хотят уничтожить скульптуру?» – говорится в обращении.

Подчеркнуто, что памятник азербайджанской поэтессе Хуршудбану Натаван, авторами которого являются народные скульпторы Азербайджана Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев, уже 6 лет находится в небольшом сквере, названном (до переименования по распоряжению мэрии) «Азербайджанским садом», во французском городе Эвиан-ле-Бен, ставшем побратимом азербайджанского города Исмаиллы в 2015 году. Эта великолепная скульптура, живое воплощение поэзии из белого мрамора представляет не только многонациональный Азербайджан с его мультикультурными ценностями, но и общечеловеческие ценности. В Азербайджане есть множество храмов всех религий и исторических памятников, в том числе барельефы и памятники выдающимся европейцам – Вольфгангу Амадею Моцарту, Никола Тесле, Шарлю де Голлю и другим. Попытка сноса памятника Хуршидбану Натаван, которую превозносил Александр Дюма, расценена как объявление войны представителям культуры по всему миру.

«Это равносильно отмене всех принципов просвещения, разрушению всех дипломатических отношений, установленных между двумя странами на протяжении десятилетий. Это разрушение моста, ведущего из прошлого в будущее, цивилизации будущего», – отмечается в письме.

Напомнив, что французский философ Жиль Делез называл творческих людей «целителями цивилизации», поэтесса выразила благодарность главному редактору «La Gazette du Caucase» Жан-Мишелю Брюну, который встал на защиту памятника, отметила, что верит в победу здравой логики над злыми намерениями.

Отметим, что Лейла Бегим является координатором Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы в Чехии и членом Союза писателей Азербайджана.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.