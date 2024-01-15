Кулеба настаивает на союзе между Украиной и Польшей

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина и Польша должны думать о создании совместного Альянса в рамках Европейского союза. Об этом он заявил в интервью Uklad Sił.

«Я считаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы должны уже начинать думать, это украинско-польский союз в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее» «, – сказал Кулеба.

По его мнению, Украине и Польше уже сейчас стоит задуматься о том, как в дальнейшем решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз. Речь идет, в частности, о блокировании польскими фермерами границы с Украиной и экспортом украинского зерна.

«Чем глубже мы углубляемся в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон. Поляки и украинцы должны не допускать перерастания таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и дружественно, поскольку нам уже не удалось предотвратить их возникновение», – заявил министр.

Он также считает, что как Украине, так и Польше следует задуматься о том, что страны будут вместе делать в Европейском Союзе и какой будет общий вклад. Кулеба отметил, что после вступления Украины в ЕС вся Восточная Европа будет частью одного европейского политического проекта, за исключением Беларуси.

«Впервые в истории вся Европа от Лиссабона до Киева будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого крупного проекта и будут играть свою роль. Это тот вид стратегической дискуссии и партнерства, к которому, по моему мнению, мы должны стремиться», – сказал он. он.