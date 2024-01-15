Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено) |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел |
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад |
ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
Главное Общество

Азербайджанские ученые осудили вандализм в отношении памятника Натаван во Франции

Азербайджанские ученые осудили вандализм в отношении памятника Натаван во Франции

Ученые НАНА назвали актом вандализма оскорбительное отношение к памятнику выдающейся азербайджанской поэтессе и общественному деятелю Хуршидбану Натаван во Франции.

Вопрос обсуждался на расширенном заседании Ученого совета Института литературы НАНА.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли напомнил, что памятник Хуршидбану Натаван, установленный в Эвиан-ле-Бене в 2017 году, был облит красной краской, обернут в целлофан, что в свою очередь является очередным актом вандализма со стороны Франции против общечеловеческих ценностей и нашей страны.

Габиббейли подчеркнул, что историческая победа Азербайджанского государства под руководством президента Ильхама Алиева, достигнутые экономические и политические успехи уже известны во всем мире.

«Причастные к вандализму в отношении памятника Хуршидбану Натаван должны понести должное наказание»  цитирует Габиббейли Report.

Затем прозвучали выступления вице-президента НАНА, академика Говхар Бахшалиевой, директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули, академика Теймура Керимли, директора Института архитектуры и искусства, члена-корреспондента НАНА Эртегина Саламзаде и других ученых.

Теги:
Из этой рубрики
Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено)
Общество

Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено)

2024/02/04, 20:30
Житель Джората умер от отравления алкоголем
Общество

Житель Джората умер от отравления алкоголем

2024/02/04, 20:08
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года
Общество

Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года

2024/02/04, 19:37
Для нардаранцев строили водопровод и оставили их без газа (фото)
Общество

Для нардаранцев строили водопровод и оставили их без газа (фото)

2024/02/04, 19:23
Порывы ветра на Абшероне достигли 15 м/с
Общество

Порывы ветра на Абшероне достигли 15 м/с

2024/02/04, 18:08
Содержание пыли в столичном воздухе превышает норму
Общество

Содержание пыли в столичном воздухе превышает норму

2024/02/04, 17:07
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото)
Общество

В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото)

2024/02/04, 16:07
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел
Общество

МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел

2024/02/04, 14:08
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад
Общество

Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад

2024/02/04, 12:53