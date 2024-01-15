Вооруженные нападения на граждан в Израиле: 17 раненых (видео)

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По меньшей мере 17 человек получили ранения в городе Раанана недалеко от Тель-Авива в результате инцидента, который потенциально может оказаться терактом, сообщает ТАСС.

По информации издания, медики сообщили о 17 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Раненых направляют в больницы.

Согласно первоначальным данным, инциденты произошли сразу в нескольких разных местах в Раанане. Сообщается о наезде автомобиля на прохожих, а также о ножевых ранениях. Мэр города просит местных жителей и школьников не выходить на улицу и дождаться прояснения обстановки.

