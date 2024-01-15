ОАО «Азеришиг» о проблеме с электроэнергией в южных регионах (видео)

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Полностью обеспечены электроэнергией районные центры Джалилабада, Масаллы, Лянкярана и Астары.

Об этом сообщает ОАО «Азеришиг».

Как говорится в сообщении, обильный снегопад, наблюдавшийся в течение двух дней, нанес большой ущерб электроэнергетической отрасли страны, особенно в южных регионах – Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране и Астаре. Из-за падающего снега и ветра на линии упало большое количество деревьев. В результате повреждения линий электропередач без электричества остались некоторые улицы и кварталы в центре города, а также некоторые села.

«Сотрудники ОАО «Азеришиг» из регионов и сотрудники экстренной службы, отправленные из столицы в регионы, работают с первого дня. Наши сотрудники продолжают работать 24 часа в сутки по устранению несчастных случаев.

Расчистка упавших из-за тяжести снега деревьев некоторыми организациями требует дополнительного времени. Несмотря на это, наши аварийно-спасательные службы продолжают беспрерывно работать на местах аварий. Электроэнергией обеспечены районные центры Джалилабада, Масаллы, Лянкярана и Астары. Завершается восстановление линий 0,4 кВ в некоторых горных селах. Электроснабжение в указанных регионах будет полностью восстановлено в ближайшие часы», – говорится в сообщении.