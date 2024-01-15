Григорян назвал темы переговоров с Мустафаевым по делимитации границы

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Следующая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы состоится в конце января, точная дата и место проведения уточняются. Об этом заявил председатель армянской комиссии вице-премьер Мгер Григорян.

«Следующее заседание комиссий по делимитации границы состоится в конце января, конкретный день, время и место должны быть согласованы дополнительно», – отметил Григорян, его слова приводит «Радио Свобода».

«По предварительным договоренностям, на заседании сначала будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий, в котором должны быть четко определены виды документов и правовых актов, имеющих юридическое значение, подлежащих использованию в совместной работе, последние топографические карты периода СССР, составленные на надлежащих правовых основаниях и изданные компетентными органами, должны быть идентифицированы органами и другие подобные вопросы», – указал вице-премьер.