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Главное Мир

Польша согласилась на размещение войск Германии на своей территории

Польша согласилась на размещение войск Германии на своей территории

Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.

«Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», – сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

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