Польша согласилась на размещение войск Германии на своей территории

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Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.

«Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», – сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.