Коммандос отработали захват вражеской техники (видео)

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В соответствии с планом подготовки на текущий год, с оперативными (коммандос) подразделениями продолжаются занятия по тактико-специальной подготовке.

Как сообщает Минобороны, согласно плану, были выполнены задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытавшейся совершить диверсию.

После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки.

В ходе занятий по тактико-специальной подготовке, проводимых в суровых климатических условиях, коммандосы продемонстрировали высокий профессионализм и точность при выполнении поставленных задач.