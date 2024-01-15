В Азербайджане выросла среднемесячная номинальная зарплата

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Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года выросла в годовом сравнении на 11,2% и достигла 923,1 маната. По состоянию на 1 декабря 2023 года общая численность наемных работников, занятых в экономике Азербайджана, составило 1732,6 тыс. человек, из них 899,8 тыс. человек были заняты в государственном секторе экономики, 832,8 тыс. человек – в частном.

Как этом сообщает Госкомстат, 19,2% наемных работников были заняты в сфере образования, 18,5% – в торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,0% – в промышленности, 8,4% – в сфере социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,4% – в строительстве, 6,4% – в госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% – в транспорте и складском хозяйстве, 3,7% – в профессиональной, научной и технической деятельности, 3,4% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 2,1% – в сфере финансовой и страховой деятельности, 14,6% – в прочих сферах экономики.