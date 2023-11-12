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Израиль пригрозил Ливану судьбой Газы в случае агрессии «Хезболлы»

Израиль пригрозил Ливану судьбой Газы в случае агрессии "Хезболлы"

Если ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступит в войну с Израилем, это будет «смертельной ошибкой», которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Times of Israel.

Граждане Ливана должны знать, что если лидер «Хезболлы» Хасан Насралла «совершит ошибку, судьба Бейрута, вероятно, будет такой же, как судьба Газы», предупредил он.

По словам Галанта, сейчас израильские ВВС в секторе Газа задействованы менее чем на десятую часть своих возможностей, и мощь авиации на севере страны (у границ с Ливаном) «очень велика».

Вновь о последствиях вступления «Хезболлы» в войну высказался и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он, обращаясь к группировке, назвал подобное решение «ошибкой всей вашей жизни» и сказал, что она решит судьбу Ливана.

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