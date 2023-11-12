Украина готова на компромиссы ради членства в ЕС

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Украина, чтобы стать членом Евросоюза, готова идти на определенные компромиссы. Об этом в эфире «Українського радіо» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировании его страной начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, пока не будут выполнены требования Будапешта относительно языкового законодательства в Украине.

«Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра [Ольги] Стефанишиной, которая непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС, – подчеркнул Данилов. – Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах».

По мнению Данилова, в случае выполнения Украиной в короткий срок требований ЕС, «Евросоюз не замедлит взять нас в члены».