В Азербайджане отмечается День Конституции |
The Washington Post: Полковник ВСУ координировал атаки на «Северные потоки» |
МИД Азербайджана осудил предвзятость посла Ирана в Армении |
Байрамов призвал к немедленной деэскалации ситуации в Газе (фото) |
Украина уничтожила в Крыму российские корабли |
Эрдоган заявил, что Израиль должен выплатить компенсацию палестинцам |
Боррель: «Победы Украины над Россией не ожидается, а помощь США сократится» |
«Россия никогда не приходит «навсегда»»: Зеленский поздравил украинцев с годовщиной освобождения Херсона |
Ювелирная дипломатия Алиева: Армения снова за бортом |
Главное Политика

Украина готова на компромиссы ради членства в ЕС

Украина готова на компромиссы ради членства в ЕС

Украина, чтобы стать членом Евросоюза, готова идти на определенные компромиссы. Об этом в эфире «Українського радіо» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировании его страной начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, пока не будут выполнены требования Будапешта относительно языкового законодательства в Украине.

«Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра [Ольги] Стефанишиной, которая непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС, – подчеркнул Данилов. – Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах».

По мнению Данилова, в случае выполнения Украиной в короткий срок требований ЕС, «Евросоюз не замедлит взять нас в члены».

Теги:
Из этой рубрики
Украина готова на компромиссы ради членства в ЕС
Политика

Украина готова на компромиссы ради членства в ЕС

2023/11/12, 00:17
МИД Азербайджана осудил предвзятость посла Ирана в Армении
Политика

МИД Азербайджана осудил предвзятость посла Ирана в Армении

2023/11/11, 21:46
Саудовская Аравия и ОАЭ отклонили инициативу Алжира о введении блокады Израиля арабами
Политика

Саудовская Аравия и ОАЭ отклонили инициативу Алжира о введении блокады Израиля арабами

2023/11/11, 21:29
Байрамов призвал к немедленной деэскалации ситуации в Газе (фото)
Политика

Байрамов призвал к немедленной деэскалации ситуации в Газе (фото)

2023/11/11, 20:58
Президент, генсек и спецпредставитель ПА ОБСЕ посетят Баку
Политика

Президент, генсек и спецпредставитель ПА ОБСЕ посетят Баку

2023/11/11, 14:28
"Армения выйдет из ОДКБ и СНГ": громкое заявление Пашиняна
Политика

«Армения выйдет из ОДКБ и СНГ»: громкое заявление Пашиняна

2023/11/11, 13:01
Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО
Политика

Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО

2023/11/11, 12:48
Мирзоян обсудил региональные вопросы с главой МИД Франции
Политика

Мирзоян обсудил региональные вопросы с главой МИД Франции

2023/11/11, 11:53
"Газа должна стать местом действий". Раиси указал на важность единства исламских стран
Политика

«Газа должна стать местом действий». Раиси указал на важность единства исламских стран

2023/11/11, 11:28