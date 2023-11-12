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Южный Судан подумывает о вступлении в БРИКС

Южный Судан подумывает о вступлении в БРИКС

В Южном Судане в настоящее время изучают вопрос о подаче заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

«Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации, где интересы страны будут соблюдаться лучше», — рассказал диппредставитель в беседе с ТАСС, отметив, что сначала запрос на вступление рассмотрит специальный институт страны, после чего официальный документ направят в БРИКС.

По словам собеседника информагентства, на сегодняшний день в мире сложилась такая геополитическая ситуация, которая подталкивает страны третьего мира рассматривать возможность вступления в БРИКС в качестве хорошего варианта. Как заявил посол, всё из-за привлекательных условий организации.

Помимо того, Чол Тонг Маяй Джанг отметил, что даже ближневосточные государства, являющиеся союзниками Запада, выражают заинтересованность во вступлении в это объединение. В пример он привёл Саудовскую Аравию, которая не только является близким союзником Соединённых Штатов в регионе, но и членом БРИКС.

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