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Аббас заявил, что готов провести выборы

Аббас заявил, что готов провести выборы

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов провести выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.

«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим», — приводит РИА Новости слова Аббаса на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Он призвал к оказанию международной поддержки органам палестинской власти для осуществления деятельности на палестинских территориях, в том числе по восстановлению сектора Газа.

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