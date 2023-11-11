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Байден оконфузился (видео)

Байден оконфузился (видео)

Американский президент Джо Байден вновь оказался «звездой» нелепой ситуации. Глава Соединенных Штатов растерялся на церемонии ко Дню ветеранов. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры, распространившиеся в сети.

Судя по видео, Джо Байден в очередной раз не понял, куда ему нужно идти во время мероприятия. Сначала он пошел в одну сторону, после чего вернулся и что-то спросил у солдата почетного караула. Тот указал президенту нужное направление.

Байден участвовал в в 70-м ежегодном праздновании Национального дня ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище 11 ноября. В ходе него почтили память служивших и служащих в вооруженных силах США в военное и мирное время.

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