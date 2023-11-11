МИД Азербайджана осудил предвзятость посла Ирана в Армении

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Мы решительно осуждаем необоснованные идеи провокационного характера, высказанные 10 ноября 2023 года послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Субхани в ходе интервью армянской платформе “Civilnet”.

Об этом говорится в ответе начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана, пресс-секретаря Айхана Гаджизаде на предвзятые заявления посла Ирана в Армении Мехди Субхани.

По его словам, эти утверждения подрывают отношения между Азербайджаном и Ираном, которые основаны на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, противоречат мнениям, высказанным президентом Ирана во время встречи лидеров двух стран в Ташкенте 9 ноября 2023 года. Так, в ходе упомянутой встречи президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси с радостью отметил, что Азербайджан спустя много лет обеспечил свою территориальную целостность, и Карабах воссоединился с Азербайджаном.

Пресс-секретарь подчеркнул, что на фоне слов президента Ирана и положительной динамики в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном азербайджанская сторона расценивает высказывания иранского посла как провокацию.

«Ожидаем, что иранская сторона предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет соответствующие меры в отношении утверждений, озвученных послом», – говорится в комментарии.