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Байрамов призвал к немедленной деэскалации ситуации в Газе (фото)

Байрамов призвал к немедленной деэскалации ситуации в Газе (фото)

11 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках своей деловой поездки в Саудовскую Аравию.

Согласно информации МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что продолжение существующей напряженности в израильско-палестинской зоне конфликта вызывает серьезную озабоченность, в частности, гражданские лица являются наиболее пострадавшей стороной от нынешней эскалации. От имени Азербайджана были выражены соболезнования семьям жертв конфликта.

В ходе выступления была подчеркнута важность присоединения Азербайджана к призывам к немедленной деэскалации ситуации, к немедленному прекращению военных действий, а также воздержания от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего Ближневосточного региона. Было отмечено, что в этом направлении важно мобилизовать все усилия.

Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул, что поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципов двух государств в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН).

Отмечены активный вклад нашей страны в поиск справедливого решения палестинского вопроса, в том числе в усилия, направленные на преодоление последствий конфликта, чуткость, которую мы проявили в период нашего председательства в Движении неприсоединения, а также помощь, оказанная через соответствующие специализированные структуры ООН для удовлетворения гуманитарных потребностей палестинского народа. Было отмечено, что учреждение нашей страной представительского офиса в государстве Палестина (в городе Рамаллах) будет способствовать более тесному сотрудничеству в этом направлении. Было заявлено, что Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную поддержку палестинскому народу.

Было подчеркнуто, что происходящие в последнее время в регионе и в мире события, нынешняя нестабильность напрямую связаны с проблемой двойных стандартов в применении международного права, в связи с чем необходимы реформы международных организаций, в том числе в системе ООН.

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