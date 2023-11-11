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Конор может возобновить карьеру летом 2024 года

Конор может возобновить карьеру летом 2024 года

Президент UFC Дана Уайт высказался о возвращении ирландского бойца Конора Макгрегора в октагон после длительного перерыва.

«Я вчера разговаривал с Конором. У него всё хорошо, он готов. Если быть реалистами, мы сможем увидеть Макгрегора в октагоне летом 2024 года», — заявил Уайт в интервью Adam’s Apple.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

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