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Украина уничтожила в Крыму российские корабли

Украина уничтожила в Крыму российские корабли

В Крыму были уничтожены два малых десантных корабля Черноморского флота РФ. Они были важны для россиян, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

Об этом говорится в заявлении представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Это чрезвычайно удачная операция. Речь идет не только о двух уже можно утверждать уничтоженных десантных катерах, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ», – сказал представитель ГУР.

Он объяснил, что такие суда использовались и при операции на острове Змеиный. Заменить их сегодня россиянам нечем.

Юсов также добавил, что в результате таких атак в Черном море российский Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты. Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуре.

«Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты защиты», – добавил разведчик.

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