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Скоропостижно скончался известный дизайнер

Скоропостижно скончался известный дизайнер

В возрасте 46 лет скончался известный дизайнер и недавно вступивший в свою должность креативный директор итальянского бренда Moschino Давиде Ренне, передаёт издание WWD.

Журналисты сообщили, что дизайнер скончался всего через десять дней после своего назначения на должность креативного директора. Его коллеги отмечают всю драматичность произошедшего и выражают слова соболезнования его близким.

«Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло», — заявил председатель компании Moschino Aeffe SpA Массимо Ферретти, который работал с дизайнером над новым проектом.

Помимо того, собеседник издания подчеркнул, что Ренне завоевал любовь и уважение за считаные дни работы в организации. Причина смерти дизайнера не раскрывается.

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