Эрдоган: Такие предложения постыдные

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас главная задача в конфликте на Ближнем Востоке состоит в том, чтобы добиться постоянного прекращения огня в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Нашей первоочередной задачей является обеспечение прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи. При этом наиболее срочным является не перерыв в боевых действиях на несколько часов, а постоянное прекращение огня», — уточнили турецкий лидер.

По словам Эрдогана, озвучивались такие предложения, как прекращение огня на четыре часа.

«Считаем такие предложения постыдными», — добавил он.

Кроме того, Эрдоган предложил созвать международную мирную конференцию для урегулирования ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

При этом турецкий президент подчеркнул, что ему «жалко страны Запада, говорящие о свободах и правах человека, но замалчивающих ситуацию в Палестине.