Мухаммед бин Салман призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и освобождению всех заложников

«Это гуманитарная катастрофа, которая доказала неспособность международного сообщества и Совета Безопасности ООН положить конец грубым нарушениям международного гуманитарного права со стороны Израиля, и указать на двойные стандарты, которые приняты в мире», – заявил Мухаммед бин Салман на внеочередном исламско-арабском саммите в Эр-Рияде.

По его словам, единственным способом для достижения мира в регионе может быть «прекращение израильской оккупации и незаконных поселений, восстановление прав палестинского народа и создание государства с возвращением к границам 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме».