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Рамасвами: США прекратят существование в случае войны с Россией и Китаем

Рамасвами: США прекратят существование в случае войны с Россией и Китаем

Россия и Китай достаточно развиты в военно-космической сфере. Если Штаты решат вступить в войну с этими странами, то могут перестать существовать. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast.

««Я хочу, чтобы люди поняли — это две союзные ядерные супердержавы. Они располагают военно-космическими силами. У нас нет ни кибероружия, ни пограничных войск, ни противоракетной обороны Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», – отметил Рамасвами.

Свои опасения политик объяснил тем, что у таких держав, как Россия и КНР, хорошо развиты военно-космические силы.

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