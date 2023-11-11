Ювелирная дипломатия Алиева: Армения снова за бортом

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«Мир никогда не будет прежним» — эту фразу часто повторяли эксперты, рассуждая и о пандемии коронавируса COVID-19, и об украинской войне, а теперь – о конфликте на Ближнем Востоке.

Саммит ОИС в Ташкенте ещё раз продемонстрировал, какие масштабные геополитические и геоэкономические подвижки происходят сегодня на постсоветском пространстве, и прежде всего на обеих берегах Каспийского моря. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся многих новых реалий. Глава государства напомнил и о восстановлении территориальной целостности Азербайджана и разгроме незаконной хунты в Ханкенди, и о том, что Азербайджан утверждён в качестве страны, где будет размещён Центр чистой энергии ОИС…

Важное место было уделено и логистике: «Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна странам-членам ОЭС. За последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Строительство азербайджанских участков обоих коридоров уже завершено. В настоящее время мы работаем над расширением пропускной способности железных дорог, проходящих по этим коридорам».

Излишне напоминать: важным звеном транспортного коридора « Восток-Запад» должен был стать Зангезурский коридор.

На полях саммита ОИС прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и его иранского коллеги Сейеда Ибрахима Раиси. И, в числе прочего, важное место в ходе переговоров было уделено так называемому «Аразскому коридору» — коммуникации, проходящим по территории ИРИ в Нахчыван. Раиси, в частности, заметил: «Работа в области транспорта между нашими странами наращивается. Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере». А Ильхам Алиев подчеркнул: «В течение трех лет после Второй Карабахской войны Армения отказывалась и отказывается от выполнения своих обязательств, а именно, – предоставление проезда из основной части Азербайджана в Нахчыван. Это их выбор, я думаю, что они совершили большую ошибку. Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз».

Три года назад, 10 ноября 2020 года, Армении капитулировала по итогам 44-дневной войны. И, в числе прочего, подписав Трехстороннее заявление, взяла на себя обязательство не только вывести войска из Кельбаджарского, Агдамского и на тот момент части Лачинского района, но и предоставить Азербайджану возможность транзита по своей территории в Нахчыван. И вот этот пункт Армения даже и не думала выполнять.

Более того, практически синхронно с саммитом ОИС у Еревана вспыхнула очередная перебранка с Москвой. Власти РФ устами Марии Захаровой напомнили, что в безопасности коммуникаций, проходящих по территории Армении в Нахчыван, должны отвечать российские пограничники. На что в Ереване категорически не согласились. Ани Бадалян, пресс-секретарь МИДа Армении, с пафосом возвестила: в обнародованным Арменией проекте «Перекресток мира» подчеркнуто, что в случае открытия региональных коммуникаций Ереван будет осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через собственные госинституты. И вообще, Республика Армения никогда ни по одному документу не соглашалась на какое-либо ограничение ее суверенитета.

Это, конечно, не более чем жалкая попытка изобразить хоть какую-то мину при очень плохой игре. Азербайджан, договорившись об «Аразском коридоре» с Ираном и ещё располагая коммуникациями по территории Грузии, не просто создает альтернативу Зангезурскому коридору, открытие которого Армении затянула сверх меры — официальный Баку оставляет Ереван за бортом. Без «Зангезурского коридора» весь проект «Перекрёстка мира» теряет смысл. Особенно с учётом, что через Азербайджан проходит и транспортный коридор «Север-Юг». В Армении, чья связь с РФ осуществляется только через КПП «Верхний Ларс», вряд ли смогут предложить здесь что-то достойное внимания. Остается только делать вид, что это не Армению обошли как некую досадную помеху — это сама Армения так осмелела, что не согласилась на ограничение суверенитета.

Звучит, конечно, красиво. Если бы не некоторые обстоятельства. Во-первых, Ереван в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность, отказавшись выполнять ПОДПИСАННЫЕ обязательства. А во-вторых, все пафосные словоизлияния госпожи Бадалян в стиле «Армения не соглашалась на ограничение суверенитета» звучат не очень убедительно в ситуации, когда границе Армении с Ираном и Турцией и даже КПП в международных аэропортах контролируют российские пограничники. Такой вот получился у Армении «недоперекрёсток».

А.Шакур