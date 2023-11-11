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Президент, генсек и спецпредставитель ПА ОБСЕ посетят Баку

Президент, генсек и спецпредставитель ПА ОБСЕ посетят Баку

12-14 ноября в Азербайджан с официальным визитом прибудет делегация во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума, специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксеном, генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой.

Об этом сообщил глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, передает АПА.

В рамках визита будет проведен ряд официальных встреч, обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, текущая ситуация в регионе и другие двусторонние вопросы.

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