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В Украине исключили переход экономики на военные рельсы

В Украине исключили переход экономики на военные рельсы

Переход экономики Украины на военные рельсы невозможен, поскольку это могут делать только авторитарные и тоталитарные государства вроде бывшего СССР. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

«Когда начинают использовать словосочетание «переход экономики на военные рельсы», то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Это было возможно в СССР, там, где все предприятия были государственной формы собственности, где была совсем другая система государственного управления. Это была замкнутая система, поэтому нам перейти на военные рельсы физически невозможно», – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в Украине уже разработаны программы обеспечения военных боеприпасами, бронетехникой и ракетами. Страна с каждым днем наращивает собственные возможности и в этом принимают участие государственные предприятия.

«За последний год-полтора принимать в этом участие также начало огромное количество частных компаний. Они работают на очень высоком уровне. Очень простой пример – морские дроны. Это продукт частной компании», – рассказал секретарь СНБО.

По его словам, такую компанию создал человек, который не имел никакого отношения к морю и транспортным средствам.

Данилов отметил, что западные партнеры Украины в восторге от того, когда Украина производит за столь короткий промежуток времени такие уникальные вещи.

Чиновник напомнил, что Украина уже открывает совместные оборонные предприятия с иностранными компаниями. Это происходит не только на территории страны, но и за ее пределами.

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