В Украине исключили переход экономики на военные рельсы

Переход экономики Украины на военные рельсы невозможен, поскольку это могут делать только авторитарные и тоталитарные государства вроде бывшего СССР. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.
«Когда начинают использовать словосочетание «переход экономики на военные рельсы», то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Это было возможно в СССР, там, где все предприятия были государственной формы собственности, где была совсем другая система государственного управления. Это была замкнутая система, поэтому нам перейти на военные рельсы физически невозможно», – подчеркнул Данилов.
Он отметил, что в Украине уже разработаны программы обеспечения военных боеприпасами, бронетехникой и ракетами. Страна с каждым днем наращивает собственные возможности и в этом принимают участие государственные предприятия.
«За последний год-полтора принимать в этом участие также начало огромное количество частных компаний. Они работают на очень высоком уровне. Очень простой пример – морские дроны. Это продукт частной компании», – рассказал секретарь СНБО.
По его словам, такую компанию создал человек, который не имел никакого отношения к морю и транспортным средствам.
Данилов отметил, что западные партнеры Украины в восторге от того, когда Украина производит за столь короткий промежуток времени такие уникальные вещи.
Чиновник напомнил, что Украина уже открывает совместные оборонные предприятия с иностранными компаниями. Это происходит не только на территории страны, но и за ее пределами.