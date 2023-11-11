Перенджиев: Сотрудничество Армении с НАТО Россия будет воспринимать в штыки (видео)

151 Просмотров

Военный политолог Александр Перенджиев дал оценку сотрудничеству Армении с НАТО в контексте обязательств Еревана в рамках ОДКБ, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Сотрудничество Армении с НАТО Россия будет воспринимать в штыки. Армения – член ОДКБ и, безусловно, есть определенные договоры. В рамках ОДКБ выстроена система коллективной безопасности. Существует обмен информацией по линии генеральных штабов, министерств обороны, по линии советов безопасности. И получается, что такое сотрудничество ведет к тому, что возникает вопрос: насколько и в какой степени нужно взаимодействовать с Арменией в рамках той же самой коллективной безопасности? Какая здесь должна быть степень ограничений?» – вопрошает политолог.

«Ведь и раньше возникали вопросы по поводу совместных армяно-американских учений, учитывая, что Россия сейчас находится в прямом противостоянии с НАТО. Россия осуждает и будет осуждать подобные действия официального Еревана. Россия будет отслеживать данную ситуацию весьма критично. И видимо, Россия будет напоминать об определенных договорах, которые Армения обязана выполнять. Политика двойных стандартов со стороны Армении будет вносить коррективы в российско-армянские отношения», – уверен Перенджиев.

«Для России это может быть подобно сбросу какого-то балласта. Как в свое время мы вышли из Грузии и из Габалы. Вопрос в том, не является ли вывод российской базы угрозой для самой Армении? Для России же это не угроза, это просто вызов», – считает он.

