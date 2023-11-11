Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО

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Решительно отвергаем необоснованные и ложные обвинения, озвученные министром иностранных дел Армении в адрес Азербайджана в ходе выступления на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

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Об этом говорится в протестном заявлении Азербайджана относительно выступления министра иностранных дел Армении в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Совершенно неприемлемо, что Армения продолжает лицемерно обвинять Азербайджан в проведении так называемых «этнических чисток» против армян, добровольно выехавших в Армению, и пытается с этой целью злоупотреблять международными платформами, равно как неприемлемы совершенные ею массовые убийства и преступления против человечности, нарушения законов Азербайджана. На протяжении 30-летней военной агрессии Армении были нарушены права человека около миллиона азербайджанцев», – подчеркивается в ответном заявлении. Отмечается, что необоснованные претензии Армении прямо противоречат отчетам и заявлениям посещающих регион структур ООН, а также активно действующих в Армении представителей.

«Что касается заявлений о том, что культурные и исторические памятники в Карабахском регионе Азербайджана якобы находятся под угрозой, то предъявление Арменией претензий к Азербайджану по этому поводу недопустимо. Поскольку сама Армения прославилась тем, что умышленно разрушала, присваивала, изменяла и незаконно вывозила образцы азербайджанской культуры на своих нынешних территориях, а также на находившихся под оккупацией землях.

Мы вновь становимся свидетелями того, что очерняющая кампания Армении против Азербайджана сопровождается ложной и клеветнической риторикой, звучащей с многочисленных международных платформ, и это очевидно имеет намерение подорвать шансы на достижение мирного соглашения», – заявил I секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Нахид Омаров.