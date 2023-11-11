Ювелирная дипломатия Алиева: Армения снова за бортом |
В Украине исключили переход экономики на военные рельсы |
Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО |
Эрдоган утвердил соглашение о строительстве Азербайджаном инфраструктуры в Кахраманмараше |
ВВС Украины нанесли 11 ударов по врагу |
Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана |
Азербайджан на правильном пути, и никакие мирзояны не свернут нас с него |
Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian |
Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Главное Политика

Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО

Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО

Решительно отвергаем необоснованные и ложные обвинения, озвученные министром иностранных дел Армении в адрес Азербайджана в ходе выступления на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

Читайте также: МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

Представители ЮНЕСКО проинформированы о вандализме Армении

Об этом говорится в протестном заявлении Азербайджана относительно выступления министра иностранных дел Армении в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Совершенно неприемлемо, что Армения продолжает лицемерно обвинять Азербайджан в проведении так называемых «этнических чисток» против армян, добровольно выехавших в Армению, и пытается с этой целью злоупотреблять международными платформами, равно как неприемлемы совершенные ею массовые убийства и преступления против человечности, нарушения законов Азербайджана. На протяжении 30-летней военной агрессии Армении были нарушены права человека около миллиона азербайджанцев», – подчеркивается в ответном заявлении. Отмечается, что необоснованные претензии Армении прямо противоречат отчетам и заявлениям посещающих регион структур ООН, а также активно действующих в Армении представителей.

«Что касается заявлений о том, что культурные и исторические памятники в Карабахском регионе Азербайджана якобы находятся под угрозой, то предъявление Арменией претензий к Азербайджану по этому поводу недопустимо. Поскольку сама Армения прославилась тем, что умышленно разрушала, присваивала, изменяла и незаконно вывозила образцы азербайджанской культуры на своих нынешних территориях, а также на находившихся под оккупацией землях.

Мы вновь становимся свидетелями того, что очерняющая кампания Армении против Азербайджана сопровождается ложной и клеветнической риторикой, звучащей с многочисленных международных платформ, и это очевидно имеет намерение подорвать шансы на достижение мирного соглашения», – заявил I секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Нахид Омаров.

Теги:
Из этой рубрики
Президент, генсек и спецпредставитель ПА ОБСЕ посетят Баку
Политика

Президент, генсек и спецпредставитель ПА ОБСЕ посетят Баку

2023/11/11, 14:28
"Армения выйдет из ОДКБ и СНГ": громкое заявление Пашиняна
Политика

«Армения выйдет из ОДКБ и СНГ»: громкое заявление Пашиняна

2023/11/11, 13:01
Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО
Политика

Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО

2023/11/11, 12:48
Мирзоян обсудил региональные вопросы с главой МИД Франции
Политика

Мирзоян обсудил региональные вопросы с главой МИД Франции

2023/11/11, 11:53
"Газа должна стать местом действий". Раиси указал на важность единства исламских стран
Политика

«Газа должна стать местом действий». Раиси указал на важность единства исламских стран

2023/11/11, 11:28
Азербайджан на правильном пути, и никакие мирзояны не свернут нас с него
Политика

Азербайджан на правильном пути, и никакие мирзояны не свернут нас с него

2023/11/11, 09:28
Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian
Политика

Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian

2023/11/11, 08:59
Международный Суд огласит решение в отношении Азербайджана на следующей неделе
Политика

Международный Суд огласит решение в отношении Азербайджана на следующей неделе

2023/11/11, 00:23
Представители ЮНЕСКО проинформированы о вандализме Армении
Политика

Представители ЮНЕСКО проинформированы о вандализме Армении

2023/11/11, 00:13