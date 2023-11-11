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В столичном регионе возможны дожди

В столичном регионе возможны дожди

Обнародован прогноз погоды на 12 ноября.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Есть вероятность дождей. Днем юго-восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 16-20 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-8 ° тепла.

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