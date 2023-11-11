Экозъянц: Старики уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне (видео)

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В редакции «Ноян Тапан» и других редакциях армянских СМИ есть некая убежденность, что если они все разом поверят во что-то и будут об этом говорить, то все так и случится.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил армянский исследователь Филипп Экозъянц.

«Этого никогда не получалось. И мы это знаем, и они это знают, но надежда у них остается», – отметил он.

«Еще я обратил внимание, что специалисты, которых они приглашают рассуждать о будущем армянского народа, становятся все моложе и моложе. Стариков становится все меньше, как будто они уже не так горят желанием подбрасывать остатки своих надежд в костер армянской медийной веры. Видимо, за свою долгую жизнь они уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне», – делает вывод исследователь.

