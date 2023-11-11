Эрдоган утвердил соглашение о строительстве Азербайджаном инфраструктуры в Кахраманмараше |
ВВС Украины нанесли 11 ударов по врагу |
Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана |
Азербайджан на правильном пути, и никакие мирзояны не свернут нас с него |
Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian |
Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека |
Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
Главное Мнения

Экозъянц: Старики уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне (видео)

Экозъянц: Старики уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне (видео)

В редакции «Ноян Тапан» и других редакциях армянских СМИ есть некая убежденность, что если они все разом поверят во что-то и будут об этом говорить, то все так и случится.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил армянский исследователь Филипп Экозъянц.

«Этого никогда не получалось. И мы это знаем, и они это знают, но надежда у них остается», – отметил он.

«Еще я обратил внимание, что специалисты, которых они приглашают рассуждать о будущем армянского народа, становятся все моложе и моложе. Стариков становится все меньше, как будто они уже не так горят желанием подбрасывать остатки своих надежд в костер армянской медийной веры. Видимо, за свою долгую жизнь они уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне», – делает вывод исследователь.

Теги:
Из этой рубрики
Экозъянц: Старики уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне (видео)
Мнения

Экозъянц: Старики уже убедились, что в этом костре горят не турки или азербайджанцы, а сами армяне (видео)

2023/11/11, 11:49
Мика Бадалян: Пашинян делает все, чтобы Москва стала договариваться не с Ереваном, а с Баку
Мнения

Мика Бадалян: Пашинян делает все, чтобы Москва стала договариваться не с Ереваном, а с Баку

2023/11/11, 10:20
Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана
Мнения

Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана

2023/11/11, 09:51
Эль Мюрид: Парад в Ханкенди - своеобразная победная точка
Мнения

Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка

2023/11/09, 01:09
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа
Мнения

Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа

2023/11/08, 22:09
Патрушев заявил, что нормализация между Баку и Ереваном возможна «без вмешательства Запада»
Мнения

Патрушев заявил, что нормализация между Баку и Ереваном возможна «без вмешательства Запада»

2023/11/08, 10:32
Сергей Марков: Не было ни одной страны, которая одержала бы такую блестящую, чистую победу
Мнения

Сергей Марков: Не было ни одной страны, которая одержала бы такую блестящую, чистую победу

2023/11/07, 13:55
Игорь Коротченко: 44-дневная война стала самым успешным примером ведения боевых действий в XXI веке
Мнения

Игорь Коротченко: 44-дневная война стала самым успешным примером ведения боевых действий в XXI веке

2023/11/07, 10:43
Арестович обвинил во всех проблемах Украины Зеленского
Мнения

Арестович обвинил во всех проблемах Украины Зеленского

2023/11/07, 10:33