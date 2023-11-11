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«Газа должна стать местом действий». Раиси указал на важность единства исламских стран

"Газа должна стать местом действий". Раиси указал на важность единства исламских стран

Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси перед вылетом в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, посвященном выработке общей позиции по ситуации на палестинских территориях.

«Сегодня единство исламских стран очень важно, – сказал Раиси, которого цитирует агентство ISNA. – Газа – это не место слов, это должно быть местом действий. Действия сионистского режима (Израиля) в секторе Газа являются ярким примером военных преступлений и преступлений против человечества. Это очень важный вопрос для исламской уммы и человечества. Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты».

«Америка постоянно посылает сигнал Ирану и некоторым другим странам о том, что масштабы войны не должны расширяться, но это заявление не соответствует действиям Америки, – подчеркнул президент Ирана. – Америка заблокировала прекращение огня в Газе и расширяет масштабы войны».

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