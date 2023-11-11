«Газа должна стать местом действий». Раиси указал на важность единства исламских стран

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Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси перед вылетом в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, посвященном выработке общей позиции по ситуации на палестинских территориях.

«Сегодня единство исламских стран очень важно, – сказал Раиси, которого цитирует агентство ISNA. – Газа – это не место слов, это должно быть местом действий. Действия сионистского режима (Израиля) в секторе Газа являются ярким примером военных преступлений и преступлений против человечества. Это очень важный вопрос для исламской уммы и человечества. Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты».

«Америка постоянно посылает сигнал Ирану и некоторым другим странам о том, что масштабы войны не должны расширяться, но это заявление не соответствует действиям Америки, – подчеркнул президент Ирана. – Америка заблокировала прекращение огня в Газе и расширяет масштабы войны».