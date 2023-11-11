Мика Бадалян: Пашинян делает все, чтобы Москва стала договариваться не с Ереваном, а с Баку

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Пророссийский армянский блогер Мика Бадалян прокомментировал в эфире SolovievLive внешнеполитические метания руководства страны между Западом и Москвой, сообщает Minval.

«Что делают Пашинян и его команда? Было заявление замминистра иностранных дел Армении о том, что страна еще не приняла решение по участию в саммите ОДКБ 23 ноября. Но следующей же фразой было сказано, что Армения не рассматривает выход из ОДКБ. И так происходит по каждой ситуации», – с грустью констатирует Бадалян.

«Пашинян говорит о том, что Россия не может обеспечить безопасность Армении, но вывод российской базы при этом не рассматривается. И здесь он опять пытается усидеть на двух стульях. Вроде бы, он американцам показывает продвижение русофобии, игнорирование Москвы, но в Москве получают его же сигнал о том, что базу в Армении выводить не будут», – отмечает блогер.

«И если в Ереване думают, что этим самым Пашинян добавляет проблем Москве, то они в этом очень глубоко ошибаются, – уверяет Бадалян. – Потому что проблемы от этого возникнут только у Армении и армян. Потому что этим Пашинян показывает свою абсолютную недоговороспособность. Он делает все, чтобы Москва в регионе стала договариваться не с Ереваном, а с Баку».